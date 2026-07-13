Milano 13-lug
0 0,00%
Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
10.498 +0,01%
Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

In evidenza Gartner sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Gartner sul listino di New York
Grande giornata per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,88%.
Condividi
```