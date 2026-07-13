Piazza Affari: brillante l'andamento di Moncler

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda nota per i piumini , che avanza bene del 2,24%.



Il movimento di Moncler , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale evidenzia un declino dei corsi verso area 50,02 Euro con prima area di resistenza vista a 51,67. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 48,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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