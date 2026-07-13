Si muove in ribasso Western Digital a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso la società che si occupa di archiviazione dei dati, che mostra un -7,72%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo di Western Digital ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 550,9 USD. Supporto a 528,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 573,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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