A New York, forte ascesa per Lam Research
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 5,54% sui valori precedenti.
Il movimento di Lam Research, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Lam Research suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 339,8 USD con tetto rappresentato dall'area 355,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 331,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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