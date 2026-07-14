A New York, forte ascesa per Lam Research

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che mostra una salita bruciante del 5,54% sui valori precedenti.



Il movimento di Lam Research , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Lam Research suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 339,8 USD con tetto rappresentato dall'area 355,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 331,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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