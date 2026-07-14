"Buy" per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
Grande giornata per Wacker Chemie, tra i componenti del MDAX, che mette a segno un rialzo del 4,38%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Wacker Chemie suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 95,25 Euro, con stop loss stimato in area 83,9 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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