Milano 16:37
52.628 -0,63%
Nasdaq 16:37
29.029 -2,25%
Dow Jones 16:37
52.952 -0,20%
Londra 16:37
10.694 +0,39%
Francoforte 16:38
25.495 -1,25%

Francoforte: Wacker Chemie scende verso 89,52 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Wacker Chemie scende verso 89,52 Euro
Ribasso scomposto per Wacker Chemie, che esibisce una perdita secca del 3,95% sui valori precedenti.
Condividi
```