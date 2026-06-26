Francoforte: giornata depressa per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Pressione su Wacker Chemie, che tratta con una perdita dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Wacker Chemie si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 90,78 Euro. Prima resistenza a 91,78. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 90,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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