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Francoforte: Wacker Chemie sale verso 91,97 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Wacker Chemie sale verso 91,97 Euro
Prepotente rialzo per Wacker Chemie, che mostra una salita bruciante del 4,23% sui valori precedenti.
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