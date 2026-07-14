Milano 12:17
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Dow Jones 13-lug
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Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Media
Si abbattono le vendite sull'indice del settore Media europeo, che continua la giornata a 271,55 punti, in forte calo del 2,79%.
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