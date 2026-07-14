Francoforte: andamento sostenuto per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Balza in avanti Wacker Chemie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wacker Chemie rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Wacker Chemie ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 98,72 Euro. Supporto a 94,77. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 102,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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