Francoforte: giornata depressa per Continental

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , con un ribasso del 2,11%.



Lo scenario su base settimanale di Continental rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve del produttore di pneumatici moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 72,25 Euro e supporto a 70,83. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 73,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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