Francoforte: giornata depressa per Continental
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con un ribasso del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Continental rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve del produttore di pneumatici moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 72,25 Euro e supporto a 70,83. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 73,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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