Francoforte: rosso per Continental
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta con una perdita del 2,18%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico del produttore di pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 71,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 73,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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