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Francoforte: giornata depressa per Siemens Healthineers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Siemens Healthineers
Seduta in ribasso per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che mostra un decremento del 3,23%.
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