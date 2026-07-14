Francoforte: positiva la giornata per Basf
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica, che avanza bene del 2,40%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Basf rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo del leader mondiale nel settore chimico si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 50,36 Euro. Supporto stimato a 49,34. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 51,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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