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Francoforte: positiva la giornata per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Infineon
Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca, che lievita del 2,00%.
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