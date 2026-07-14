GVS: conclusa l’OPA parziale su azioni proprie, adesioni per 4,35 milioni di azioni

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria parziale promossa da GVS
e sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati da Banca Akros – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (che confermano i risultati provvisori dell’Offerta già comunicati in data 10 luglio 2026), al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 4.352.863 Azioni, rappresentative del 2,30% del capitale sociale di GVS e pari al 18,72% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 18.717.310,90.
Pertanto, si legge in una nota, tenuto conto di (i) le n. 1.717.199 Azioni Proprie già detenute dall’Offerente, rappresentative dello 0,91% del capitale sociale di GVS; e (ii) le n. 4.352.863 Azioni, rappresentative del 2,30% del capitale sociale di GVS, portate in adesione all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento l’Offerente risulterà titolare complessivamente di n. 6.070.062 Azioni, pari al 3,21% del capitale sociale di GVS.
In conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, "l’efficacia di quest’ultima non è condizionata al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni". In data 13 luglio 2026 l’Offerente ha comunicato che le Condizioni dell’Offerta sono state
soddisfatte. L’Offerta, pertanto, "risulta pienamente efficace".
Il Corrispettivo
in denaro per ciascuna Azione Oggetto dell’Offerta portata in adesione all’Offerta, pari a Euro 4,30, sarà corrisposto a ciascun aderente all’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione all’Offerta in favore dell’Offerente, il giorno 17 luglio 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)