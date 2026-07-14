New York: senza freni Micron Technology

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di microchip , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,08%.



Il trend di Micron Technology mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Micron Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 958,2 USD con prima area di resistenza vista a 1.002,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 931,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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