Milano 12:26
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Piazza Affari: scambi negativi per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata negativa per il comparto beni industriali a Milano, che continua la seduta a 90.327,8 punti, in calo dell'1,29%.
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