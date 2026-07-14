Vacanze estive: sempre più italiani scelgono luglio e settembre

(Teleborsa) - Le ferie estive degli italiani cambiano volto. Se fino a pochi anni fa agosto era il mese per eccellenza delle vacanze, oggi sempre più persone preferiscono partire a luglio o settembre. Secondo un'indagine realizzata da Facile.it in collaborazione con EMG, quest'anno un vacanziere su due trascorrerà le ferie in uno di questi due mesi, mentre oltre 4,1 milioni di italiani hanno già viaggiato a giugno.



L'indagine, condotta su un campione rappresentativo della popolazione adulta, evidenzia come circa 16 milioni di persone abbiano scelto luglio e/o settembre per le vacanze. Luglio è il mese preferito dalla fascia di età tra i 45 e i 54 anni, mentre settembre conquista soprattutto gli over 65.



Anche la durata delle ferie si riduce: il soggiorno medio sarà di 11 giorni. Quasi un italiano su quattro ha deciso di accorciare la vacanza rispetto ai programmi iniziali e, nella maggior parte dei casi, la scelta è stata dettata dall'aumento del costo della vita e delle spese di viaggio.



Tra le sistemazioni preferite spiccano le case vacanza, scelte dal 26,9% dei viaggiatori. Alberghi, hotel, bed & breakfast e agriturismi, considerati insieme, raccolgono invece il 38,2% delle preferenze.



Per quanto riguarda le destinazioni, la maggior parte degli italiani resterà nel Paese. Tra chi andrà all'estero, oltre 6,2 milioni sceglieranno mete europee, con Spagna, Grecia e Francia ai primi posti. Più contenuti i flussi verso le destinazioni a lungo raggio: il 2,1% visiterà l'Asia, l'1,9% l'America Latina e l'1,4% il Medio Oriente. Solo l'1% raggiungerà il Nord America, una quota nettamente inferiore rispetto ai livelli registrati nel 2022.



L'auto si conferma il mezzo di trasporto preferito, scelta dal 55,5% dei vacanzieri, soprattutto nella fascia 45-54 anni e nel Nord Est. L'aereo è invece il secondo mezzo più utilizzato, con il 30,7% delle preferenze, particolarmente diffuso tra i più giovani.



Nella scelta della destinazione prevale l'esperienza diretta: il 36,1% torna in un luogo già visitato, mentre un italiano su quattro si affida ai consigli di amici e parenti. Per oltre sette milioni di persone è invece il budget il principale criterio di scelta. Limitata, infine, l'influenza dei social network e dei content creator, che incidono sulle decisioni di viaggio di meno di un italiano su dieci.



Sul fronte della spesa, considerando esclusivamente trasporto e alloggio, il costo medio previsto è di 939 euro a persona. Un importo che spinge molte famiglie a ricorrere al credito: secondo le stime di Facile.it, nei primi cinque mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro destinati proprio a finanziare le vacanze estive.

Condividi

```