Sette italiani su dieci sognano una crociera

Un'indagine di AstraRicerche per MSC Crociere conferma il primato del Mediterraneo tra le mete preferite

(Teleborsa) - Quasi 7 italiani su 10 (69,8%) dichiarano di voler provare una crociera, nonostante solo il 18,3% ne abbia già fatto esperienza. È quanto emerge da un'indagine di AstraRicerche realizzata per MSC Crociere e presentata in occasione della Giornata Internazionale del Mediterraneo, che si celebra l'8 luglio.



Un dato che racconta più di una semplice curiosità: è la fotografia di una domanda ampia e trasversale, espressione di una crescente ricerca di vacanze capaci di offrire serenità, comfort e facilità di organizzazione. È proprio per rispondere a questa evoluzione delle aspettative dei viaggiatori che MSC Crociere ha lanciato il nuovo posizionamento "Best Holiday Ever", un impegno concreto volto a garantire la migliore vacanza possibile attraverso un'esperienza fluida, sicura e senza stress in ogni fase del viaggio, dalla prenotazione al rientro a casa.



"I risultati di questa ricerca evidenziano un'evoluzione nelle modalità con cui gli italiani scelgono le proprie vacanze. Oggi la vacanza non è più solo la scelta di una destinazione, ma la ricerca di un'esperienza completa, semplice da vivere, ricca di valore e capace di offrire serenità in ogni fase del viaggio", commenta Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC. "È in questo scenario che si inserisce la nostra visione: il crescente interesse verso la crociera conferma che sempre più persone riconoscono il valore di una formula capace di coniugare comfort, varietà di esperienze, trasparenza e semplicità organizzativa. Il nostro obiettivo è continuare a elevare gli standard dell'esperienza di viaggio, affinché ogni ospite possa vivere quella che per noi è, e deve essere, la migliore vacanza possibile: la Best Holiday Ever".



In un tempo in cui viaggiare è una scelta sempre più consapevole, anche l'immaginario delle vacanze cambia forma. Tra itinerari da pianificare, costi da tenere sotto controllo e il desiderio di vivere esperienze autentiche senza rinunciare alla comodità, cresce la ricerca di formule capaci di coniugare semplicità, relax e scoperta



Mediterraneo nel cuore, ma cresce la voglia di andare lontano



Secondo la ricerca, il Mediterraneo resta la destinazione simbolo (46%), familiare e rassicurante. Ma qualcosa sta cambiando: i Caraibi (36%) e il Nord Europa (32,3%) guadagnano terreno, soprattutto tra i più giovani, che mostrano una crescente attrazione per itinerari più lontani e meno convenzionali. La ricerca evidenzia inoltre una chiara differenza generazionale: tra i 18 e i 29 anni prevale l'interesse per destinazioni a lungo raggio, specialmente i Caraibi, mentre dai 30 anni in su tornano a dominare gli itinerari più vicini, con il Mediterraneo che raggiunge il suo massimo livello di attrattività tra i 40-49enni. Il viaggio in crociera diventa così anche un modo per ampliare i propri orizzonti, senza rinunciare a una base stabile e confortevole.



Il vero lusso? Non pensare a nulla



Quali sono le parole associate alla vacanza in crociera? Il relax domina su tutto (63,3%), seguito dal divertimento (42%) e dall'idea di scoperta (34,5%). La crociera si afferma così come il luogo ideale in cui queste dimensioni convivono. Più che una vacanza, una sorta di "spazio protetto" in cui il tempo si dilata e le responsabilità restano a terra. Una visione che trova piena espressione nel nuovo impegno "Best Holiday Ever" di MSC Crociere, nato proprio per rispondere al crescente bisogno di vivere il viaggio con leggerezza, sicurezza e serenità, prima, durante e dopo la partenza.



La crociera supera hotel e villaggi quando si parla di relax



Quando si confrontano le diverse tipologie di vacanza, gli intervistati associano la crociera soprattutto al benessere e alla serenità. Secondo la ricerca, il 39,5% la considera più rilassante rispetto ad altre formule di viaggio, mentre il 26,6% la percepisce come più confortevole. Per un italiano su quattro (25,2%) rappresenta inoltre un'esperienza di livello superiore e per il 21,2% offre anche un miglior rapporto qualità-prezzo. Un risultato che conferma come oggi la crociera venga sempre più scelta non solo per le destinazioni, ma per la qualità complessiva dell'esperienza, capace di coniugare scoperta, comfort e semplicità in un'unica vacanza.



L'italianità a bordo: cibo, comfort e benessere



Tra gli intervistati, a guidare le aspettative nei confronti di una crociera sono la ristorazione di qualità (54,4%), le cabine confortevoli (44,8%) e gli spazi dedicati al relax come piscine e Spa (39%). Seguono le escursioni organizzate (34,5%), gli spettacoli di intrattenimento (31,7%) e la palestra (13,3%) a conferma di come l'esperienza ideale sia quella capace di combinare benessere, divertimento e scoperta in un'unica vacanza.







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