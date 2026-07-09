Autovelox: nel 2025 oltre 284 milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità

L'analisi di Facile.it

(Teleborsa) - Fra tutte le sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada in Italia, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani, nel 2025 sono oltre 284 milioni di euro i proventi complessivi dichiarati come derivanti dalle multe di questo tipo (art.142 CdS). Limitando l’analisi ai capoluoghi di provincia, le prime posizioni sono occupate da Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, che tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro.



Tra i capoluoghi di provincia, Firenze guida la classifica con quasi 19,7 milioni di euro, seguita da Bologna (9,2 milioni), Milano (6,9 milioni), Padova (5,7 milioni) e Genova (4,9 milioni). Completano la top ten Palermo, Ravenna, Modena, Treviso e Venezia, mentre Roma si colloca soltanto al dodicesimo posto con circa 2,3 milioni di euro.



Considerando anche i comuni non capoluogo, gli incassi più elevati sono stati registrati a Villapiana (Cosenza), con quasi 7 milioni di euro, davanti a Fiumicino, Galatina e Cittadella.



Quest'estate, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG, più di 15 milioni di italiani utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze. Numeri così alti spiegano come mai proprio il periodo estivo sia uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell'ultimo anno di riferimento, si sono verificati più di 48.000 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del totale, con un picco a luglio quando si sono verificati più di 17.000 sinistri. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa dei sinistri.

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