Milano 10:39
52.667 -0,37%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

La giornata del 14 luglio chiude piatta per il FTSE Mid Cap, che riporta un +0,1%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 63.147. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 64.183, mentre il primo supporto è stimato a 62.110.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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