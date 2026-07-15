Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
La giornata del 14 luglio chiude piatta per il FTSE Mid Cap, che riporta un +0,1%.
Lo status tecnico di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 63.147. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 64.183, mentre il primo supporto è stimato a 62.110.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)