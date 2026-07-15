Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta in frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che ha terminato gli scambi in aumento a 7.543,6.
Lo status tecnico di breve periodo dell'S&P 500 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7.585,1. Rischio di eventuale correzione fino al target 7.492,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7.677,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)