Beazley spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Nuovo spunto rialzista per la società assicurativa inglese , parte del FTSE 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,04%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 12,88 sterline, con stop loss individuato a quota 12,29 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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