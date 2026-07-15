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Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,59%

Il DAX archivia la giornata a 24.999,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,59%
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,59%, terminando gli scambi a 24.999,53 punti.
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