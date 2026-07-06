Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:26
29.804 +1,62%
Dow Jones 21:26
52.995 +0,18%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,26%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.651,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,26%
Londra segna un mediocre calo dello 0,26%, terminando gli scambi a 10.651,77 punti.
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