Milano 10:39
51.815 +0,34%
Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,28%

Il DAX inizia le contrattazioni a 24.810 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,28%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,28%, che esordisce a 24.810 punti.
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