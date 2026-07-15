Milano 15:57
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Dow Jones 15:57
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Londra 15:57
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Francoforte 15:57
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Francoforte: andamento sostenuto per Traton

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Traton
Seduta positiva per Traton, che avanza bene del 2,18%.
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