Milano 10:45
52.455 -0,27%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:44
10.411 -0,93%
Francoforte 10:45
24.885 -0,20%

Francoforte: andamento sostenuto per Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Francoforte: andamento sostenuto per Lufthansa
Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca, che avanza bene dell'1,82%.
Condividi
```