Francoforte: giornata depressa per Basf

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica , che passa di mano con un calo dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Basf mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,3%, rispetto a -2,23% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente, il leader mondiale nel settore chimico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 48,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,04. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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