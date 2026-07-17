BASF alla ricerca di banche per l'IPO della sua divisione agrochimica

(Teleborsa) - BASF avrebbe chiesto nei giorni scorsi alle banche di presentare le proprie proposte per partecipare all'offerta pubblica iniziale della sua divisione agrochimica Agricultural Solutions a Francoforte, potenzialmente una delle maggiori IPO degli ultimi anni.



E' quanto emerge da rumour riportati da Bloomberg, ricordando che il colosso tedesco ha già collaborato con Deutsche Bank e Goldman Sachs per scorporare la divisione in oggetto, la cui valutazione potrebbe superare i 20 miliardi di euro in caso di quotazione in borsa.



Un rappresentante di BASF ha dichiarato che la società "ha contattato diverse istituzioni finanziarie in merito a un potenziale ruolo di primo piano nella prevista offerta pubblica iniziale della sua divisione Agricultural Solutions", aggiungendo che "questo è un passo avanti verso la preparazione all'IPO, che dovrebbe concludersi entro la metà del 2027".

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