Francoforte: rosso per Evonik Industries
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evonik Industries, che mostra un decremento del 2,40%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evonik Industries rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Evonik Industries è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,93 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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