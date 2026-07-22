Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Evonik Industries , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Evonik Industries è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,02 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,63. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```