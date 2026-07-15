Intel scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il principale produttore di chip, che esibisce una perdita secca del 5,46% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 97,52 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 107,9. Il peggioramento del colosso dei semiconduttori è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 93,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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