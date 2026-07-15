Intel scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il principale produttore di chip , che esibisce una perdita secca del 5,46% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 97,52 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 107,9. Il peggioramento del colosso dei semiconduttori è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 93,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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