A New York, forte ascesa per Intel

(Teleborsa) - Ottima performance per il principale produttore di chip , che scambia in rialzo dell'8,26%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del colosso dei semiconduttori si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 102,3 USD. Prima resistenza a 106,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 99,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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