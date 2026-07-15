Male Pentair sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti per il trattamento dell'acqua , che esibisce una perdita secca del 12,46% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Pentair è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Pentair mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69,55 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 60,28. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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