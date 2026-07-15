New York: andamento negativo per Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gigante delle macchine movimento terra , che mostra un decremento del 2,69%.



Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Caterpillar mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 894,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 930,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 880,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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