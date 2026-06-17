New York: andamento negativo per Cintas Corporation

(Teleborsa) - Rosso per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro , che sta segnando un calo del 2,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cintas Corporation , che fa peggio del mercato di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 175,8 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 169. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 166,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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