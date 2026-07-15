New York: nuovo spunto rialzista per Booking Holdings

(Teleborsa) - Avanza la società di viaggi online , che guadagna bene, con una variazione del 3,52%.



L'andamento di Booking Holdings nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Booking Holdings . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 183,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 176,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 172,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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