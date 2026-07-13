ARM Holdings, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la società tech inglese che progetta chip, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ARM Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di ARM Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 306,3 USD. Supporto stimato a 288,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 324,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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