New York: scambi in positivo per Merck
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società chimico-farmaceutica, che avanza bene del 3,21%.
Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 123,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 125,1. Il peggioramento di Merck è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 122,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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