New York: scambi in positivo per Merck

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società chimico-farmaceutica , che avanza bene del 3,21%.



Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 123,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 125,1. Il peggioramento di Merck è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 122,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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