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New York: in calo Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Merck
Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.
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