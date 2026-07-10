Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dell'1,19%.
L'analisi di breve periodo del Nikkei 225 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 70.029,7 e supporto a 67.081,7. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 72.977,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)