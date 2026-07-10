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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 luglio

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice nipponico, con una variazione percentuale dell'1,19%.

L'analisi di breve periodo del Nikkei 225 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 70.029,7 e supporto a 67.081,7. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 72.977,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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