Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Frazionale rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che mette a segno un modesto profit a +0,43%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 82,99. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,38. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,61.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)