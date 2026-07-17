Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Giornata fiacca per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,63%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 82,66. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,04. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,27.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)