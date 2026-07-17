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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Giornata fiacca per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,63%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 82,66. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 74,04. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 91,27.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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