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Eurozona, massa monetaria M3 maggio accelera al 3,2%

Economia, Macroeconomia
Eurozona, massa monetaria M3 maggio accelera al 3,2%
(Teleborsa) - Accelera la crescita della massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di maggio 2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,2% dal 2,7% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (2,7%).

La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, aumenta al 3,1% dal 3%, superiore al 2,9% del consensus, mentre la crescita dei prestiti alle imprese non finanziarie accelera al 4% dal 3,4% del mese precedente.

(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
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