New York: in perdita Marvell Technology

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,47% sui valori precedenti.



L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Marvell Technology segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 186,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 198,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 182,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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