Marvell Technology in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che passa di mano in perdita del 5,51%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Marvell Technology segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 217,3 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 228,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 211,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```