New York: nuovo spunto rialzista per Merck

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica , con una variazione percentuale del 3,30%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,35%, rispetto a +0,79% dell' indice americano ).





La tendenza di breve di Merck è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 129,1 USD e supporto a 125,1. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 133,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```