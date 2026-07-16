New York: nuovo spunto rialzista per Merck
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società chimico-farmaceutica, con una variazione percentuale del 3,30%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,35%, rispetto a +0,79% dell'indice americano).
La tendenza di breve di Merck è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 129,1 USD e supporto a 125,1. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 133,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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