New York: sviluppi positivi per J.B. Hunt

(Teleborsa) - Ottima performance per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion , che scambia in rialzo dell'8,28%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di J.B. Hunt rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di J.B. Hunt segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 294,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 301,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 289,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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